Зеленський ветував закон про верифікацію пенсій і субсидій

Документом також передбачалася верифікація пільг та соцстипендій
Президент України Володимир Зеленський ветував законопроект №1231 про верифікацію пенсій та інших державних виплат. Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.
Підкреслимо, на даний момент текст пропозицій Зеленського до закону відсутній.
Законопроектом, зокрема, пропонувалося ввести верифікацію державних виплат - пенсій, допомог, пільг, субсидій, стипендій (крім академічних), інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів, фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування. Верифікацію таких виплат пропонувалося здійснювати в інформаційно-аналітичній платформі.
Нагадаємо, 23 жовтня проект закону був переданий на підпис Зеленському. До цього його підписав глава парламенту Дмитро Разумков.
Як писало РБК-Україна раніше, 17 жовтня народні депутати прийняли в другому читанні законопроект №1231 про верифікацію пенсій та інших державних виплат, за нього проголосували 249 депутатів ВР. Даний проект закону Рада схвалила за основу 20 вересня. Тоді його підтримали 254 парламентарія.