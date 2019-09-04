ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський ветував закон про примусову хімічну кастрацію педофілів

Новини » Політика    04.09.2019 - 12:34
Зеленський ветував закон про примусову хімічну кастрацію педофілів
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Парубій підписав цей закон 19 липня

Президент України Володимир Зеленський 4 вересня ветував законопроект №6449 (№0977 в новому скликанні Ради, - ред.) про відповідальність за педофілію, який передбачає примусову хімічну кастрацію. Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Зеленський ветував закон про примусову хімічну кастрацію педофілів

Останній етап проходження документа - готується на розгляд з вето президента.

"04.09.2019 повернуто з пропозиціями президента", - зазначено на сторінці закону на сайті ВР.

Станом на зараз текст пропозицій Зеленського до закону на сайті Ради відсутній.

Так, документом визначалося, що покарання у вигляді примусової хімічної кастрації полягає у примусовому введенні засудженому антиандрогенних препаратів, що складаються з хімічних речовин, що мають на меті зменшити лібідо і сексуальну активність. При цьому примусова хімічна кастрація не застосовується до осіб, які вчинили злочини у віці до 18 років і до осіб у віці понад 65 років.

Нагадаємо, спікер Верховної ради 8 скликання Андрій Парубій 19 липня підписав даний законопроект.

Як писало РБК-Україна, 11 липня Рада прийняла в цілому законопроект №6449 про відповідальність за педофілію. Нардепи також взяли за основу в першому читанні схожий за змістом законопроект №6607 про реєстр і хімічну кастрацію педофілів. Однак там пропонується передбачити згоду засудженого на хімічну кастрацію.

Підкреслимо, вбивство 11-річної Даші Лук'яненко під Одесою викликало в суспільстві великий резонанс, після чого українці масово підписували петицію проти педофілів. Так, 22 червня вранці документ зібрав необхідну кількість голосів підтримки і навіть перевищив позначку в 25 тисяч. Глава Нацполіції України Сергій Князєв заявив, що основною версією вбивства Даші Лук'яненко є вбивство на сексуальному грунті.

Зеленський ветував закон про відповідальність при закупівлі оборонної продукції На підпис Зеленському відправили закон про зняття недоторканності
Новини України Володимир Зеленськийпедофилия
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся