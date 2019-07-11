Рада запровадила примусову хімічну кастрацію для педофілів

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Документ підтримали 247 нардепів

Верховна рада ухвалила в цілому законопроект №6449 щодо відповідальності за педофілію. Про це заявив голова Верховної ради Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, у ході позачергового засідання парламенту нардепи розглянули проект закону №6449 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за злочини, вчинені щодо малолітньої або малолітнього та особи, яка не досягла статевої зрілості".

"247 голосів. Закон прийняли",- заявив Парубій.

Доповідачем з законопроекту був народний депутат Олег Ляшко.

Голова комітету з законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Андрій Кожем'якін заявив, що комітет рекомендував Раді прийняти законопроект.

"З огляду на збільшення вчинення злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи. Зокрема, вчинення сексуального насильства щодо дітей, комітет підтримав ідею запровадження реєстру осіб, які вчиняють статеві злочини. Комітет ухвалив рішення рекомендувати ВРУ прийняти законопроект за основу та в цілому як закон", - заявив Кожем'якін.

Документом передбачено посилити відповідальність за зґвалтування та розбещення неповнолітніх осіб шляхом внесення змін Кримінального кодексу України.

Так, відповідно до законопроекту, покарання у вигляді примусової хімічної кастрації полягає у примусовому введенні засудженому антиандрогенних препаратів, які складаються з хімічних речовин, що мають на меті зменшити лібідо та сексуальну активність.

"Примусова хімічна кастрація не застосовується до осіб, що вчинили злочини у віці до 18 років і до осіб у віці понад 65 років", - сказано у тексті закону.

Документом також створюється публічний реєстр осіб, які були засуджені до позбавлення волі відповідно до статей 152, 153, 155, 156 Кримінального кодексу України за зґвалтування малолітньої чи малолітнього, неповнолітньої чи неповнолітнього, насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом, вчинене щодо неповнолітньої чи неповнолітнього, статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості, розбещення неповнолітніх.

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