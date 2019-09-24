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Зеленський ветував закон про імпічмент, прийнятий Радою 8 скликання

Новини » Політика    24.09.2019 - 12:33
Зеленський ветував закон про імпічмент, прийнятий Радою 8 скликання
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Спікер ВР 8 скликання Парубій передав закон на підпис Зеленському ще на початку червня

Президент України Володимир Зеленський ветував законопроект №1098 "Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної ради України" (у новому скликанні реєстраційний номер проекту 0979), в якому передбачена процедура імпічменту президента. Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Зеленський ветував закон про імпічмент, прийнятий Радою 8 скликання

Останній етап проходження документа - готується на розгляд з вето президента, повернутий із пропозиціями президента.

На сайті Ради опубліковані пропозиції глави держави до цього закону.

Нагадаємо, спікер парламенту попереднього скликання Андрій Парубій 12 червня підписав законопроект №1098 "Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної ради України", в якому передбачена процедура імпічменту президента. Глава ВР зазначив, що документ переданий на підпис президенту України Володимиру Зеленському.

Як писало РБК-Україна раніше, парламент 6 червня схвалив у другому читанні законопроект №1098. За документ проголосували 279 парламентаріїв.

Так, у кінці квітня нардепи прийняли за основу в першому читанні законопроект №1098 про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії. У законі була передбачена процедура імпічменту президента.

Варто відзначити, парламентарії 8 скликання відмовилися розглядати закон Зеленського про імпічмент. Так, Рада 4 червня не змогла включити до порядку денного відповідний законопроект №10340.

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