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Нардепи відмовилися розглядати закон Зеленського про імпічмент

Новини » Політика    04.06.2019 - 13:00
Нардепи відмовилися розглядати закон Зеленського про імпічмент
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Разом з тим Рада увійшла у розгляд закону про ТСК, де передбачена процедура імпічменту президента

Верховна рада України 4 червня не змогла включити до порядку денного законопроект №10340 про імпічмент президента, автором якого є глава держави Володимир Зеленський. Про це оголосив спікер парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, за включення проекту закону №10340 "Про особливу процедуру усунення президента України з поста (імпічмент)" та альтернативного до нього №10340-1 проголосували лише 110 депутатів ВР.

Після того, як парламентарі пройшли розділ "включення до порядку денного сесії", спікер Ради Андрій Парубій оголосив про те, що депутати ВР входять у розгляд законопроекту про тимчасові слідчі комісії, де передбачена процедура імпічменту глави держави. Відзначимо, в документ до другого читання подано майже тисячу правок.

Нагадаємо, представник президента у ВР Руслан Стефанчук підкреслював, що Верховна рада в найближчі тижні повинна позачергово розглянути законопроект глави держави Володимира Зеленського про імпічмент президента.

Як писало РБК-Україна, Парубій розкритикував законопроект Зеленського про імпічмент. Глава Ради заявив, що в документ закладені переписані норми регламенту парламенту. Разом з тим спікер запевнив, що цей закон президента буде запропонований до внесення до порядку денного сесії.

Додамо, на сайті Ради 29 травня 2019 року було оприлюднено текст законопроекту про імпічмент президента, який був внесений Зеленським.

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Теми: Засідання Ради
Новини України Володимир Зеленськийімпічмент
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