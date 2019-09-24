Зеленский ветировал закон об импичменте, принятый Радой 8 созыва

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Спикер ВР 8 созыва Парубий передал закон на подпись Зеленскому еще в начале июня

Президент Украины Владимир Зеленский ветировал законопроект №1098 "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной рады Украины" (в новом созыве регистрационный номер проекта 0979), в котором предусмотрена процедура импичмента президента. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Последний этап прохождения документа - готовится на рассмотрение с вето президента, возвращен с предложениями президента.

На сайте Рады опубликованы предложения главы государства к этому закону.

Напомним, спикер парламента предыдущего созыва Андрей Парубий 12 июня подписал законопроект №1098 "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной рады Украины", в котором предусмотрена процедура импичмента президента. Глава ВР отметил, что документ передан на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Как писало РБК-Украина ранее, парламент 6 июня одобрил во втором чтении законопроект №1098. За документ проголосовали 279 парламентариев.

Так, в конце апреля нардепы приняли за основу в первом чтении законопроект №1098 о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях. В законе была предусмотрена процедура импичмента президента.

Стоит отметить, парламентарии 8 созыва отказались рассматривать закон Зеленского об импичменте. Так, Рада 4 июня не смогла включить в повестку дня соответствующий законопроект №10340.