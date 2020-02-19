Зеленський ветував скандальну "маржу Холодова"

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Президент повернув парламенту закон зі своїми пропозиціями

Президент України Володимир Зеленський ветував закон №1049 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний портал Верховної Ради України.

Як свідчить сайт парламенту, президент повернув закон зі своїми пропозиціями.

Нагадаємо, скандал навколо даного законопроекту, відомого більше як "маржа Холодова", розпочався у жовтні 2019 року, коли на засіданні комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової й митної політики до законопроекту №1049 про єдиний рахунок для сплати податків і зборів було прийнято поправку, яка абсолютно не стосується теми законопроекту, але встановлює фіксовану маржу націнки для оптових і роздрібних структур, що здійснюють продаж сигарет.

Як пізніше з’ясували журналісти, поправку було прийнято в інтересах заступника голови згаданого парламентського комітету Андрія Холодова, який опосередковано контролює велику мережу роздрібного продажу сигарет. У грудні 2019 року Національне антикорупційне бюро України відкрило провадження щодо Холодова за підозрою у перевищенні владних повноважень.

Як писало РБК-Україна, цього тижня Міністерство фінансів України запропонувало президенту України Володимиру Зеленському накласти вето на скандальний закон №1049.

Раніше виконавчий директор Європейської бізнес асоціації Ганна Дерев’янко на зустрічі з президентом України також закликала Володимира Зеленського застосувати вето проти закону №1049.

"Ми були неприємно вражені тим, що важливі для цілої галузі регуляторні зміни ухвалюються без попереднього обговорення з представниками галузі та "маскуються" шляхом включення їх до законопроектів з абсолютно інших питань", - заявили в Європейській бізнес асоціації.

Втім, закон вже призвів до кризи на тютюновому ринку. Чотири тютюнові компанії, які входять до десятки найбільших платників податків України, були змушені різко скоротити виробництво і відкликати вже замовлені акцизні марки на сотні мільйонів гривень, а компанія British American Tobacco навіть зупинила свою фабрику в Прилуках. Лише за жовтень-листопад 2019 року держбюджет України втратив через даний закон понад 2,5 млрд грн.