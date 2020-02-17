В Європейській бізнес асоціації закликали президента ветувати "маржу Холодова"

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Президенту нагадали про обіцянку розв’язати ситуацію з тютюновою кризою в країні

На зустрічі бізнесу з президентом України Володимиром Зеленським виконавчий директор Європейської бізнес асоціації Ганна Дерев’янко подякувала президенту за уcпішний діалог із бізнесом та нагадала про позицію президента у розв’язанні тютюнової кризи в листопаді минулого року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЕВА.

Так, виконавчий директор асоціації закликала президента реалізувати досягнуту домовленість в рамках даного діалогу і накласти вето на законопроект №1049, щоб скасувати скандальну поправку щодо регулювання цін на ринку тютюнової продукції.

Нагадаємо, в Європейській бізнес асоціації, починаючи з осені 2019 року, відстоювали позицію проти даного законопроекту, який має на меті надмірне регулювання ринків та створення антиконкурентних переваг на користь окремих суб’єктів.

Скандал навколо даного законопроекту, відомого більше як "маржа Холодова", розпочався у жовтні 2019 року, коли на засіданні комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової і митної політики до законопроекту №1049 про єдиний рахунок для сплати податків і зборів було прийнято поправку, яка абсолютно не стосується теми законопроекту, але встановлює фіксовану маржу націнки для оптових і роздрібних структур, що здійснюють продаж сигарет.

Як пізніше з’ясували журналісти, поправку було прийнято в інтересах заступника голови згаданого парламентського комітету Андрія Холодова, який опосередковано контролює велику мережу роздрібного продажу сигарет. У грудні 2019 року Національне антикорупційне бюро України відкрило провадження щодо Холодова за підозрою у перевищенні владних повноважень.

"Якщо ми живемо в цивілізованій європейській країні, правила та закони мають бути однаковими абсолютно для всіх. Ми були неприємно вражені тим, що важливі для цілої галузі регуляторні зміни ухвалюються без попереднього обговорення з представниками галузі та "маскуються" шляхом включення їх до законопроектів із абсолютно інших питань", - заявила виконавчий директор Європейської бізнес асоціації у листі до президента в листопаді 2019 року.

За прогнозами ЕВА, у разі підписання і введення в дію законопроекту №1049 середня ціна на пачку сигарет зросте на 18% - тобто в середньому на 7 грн за пачку. Причому кошти від здорожчання сигарет у разі прийняття законопроекту №1049 підуть не до державного бюджету, а до приватних структур-посередників.

Прийняття поправки вже призвело до повномасштабної кризи на ринку тютюнових виробів у листопаді-грудні 2019 року.

Так, компанія "Брітіш Амерікан Тобакко Україна" у листопаді була змушена зупинити виробництво на її тютюновій фабриці в Прилуках. Інший великий виробник "Джі Ті Ай Україна" відкликав акцизні марки на 350 млн грн. А в компанії "Філіп Морріс Україна" заявили, що змушені скоротити виробництво сигарет на третину через скандальну поправку.

Загальні втрати держбюджету від так званої "маржі Холодова" у листопаді-грудні 2019 року оцінюються в 2,5 млрд грн.

Наприкінці 2019 року президент особисто провів зустріч із найбільшими тютюновими виробниками країни, які входять і до ТОП-10 платників податків України. На зустрічі було ініційовано Меморандум про взаєморозуміння щодо прозорого і передбаченого регулювання розвитку тютюнової промисловості.

Втім, незважаючи на домовленості і підписаний меморандум, 4 лютого 2020 року парламент підтвердив прийняття законопроекту №1049. Позиція фракції "Слуга народу" по даному законопроекту розділилася: за скасування законопроекту проголосували лідер фракції Давид Арахамія та голова комітету Верховної Ради з фінансів, податкової і митної політики Данило Гетьманцев.