В Мінфіні запропонували президенту заветувати "маржу Холодова"

Ілюстративе фото (РБК-Україна)

Скасування скандального закону підтримав також керівник фракції Слуга народу" Давид Арахамія

Міністерство фінансів України пропонує президенту України Володимиру Зеленському накласти вето на скандальний закон №1049, більш відомий як "маржа Холодова". Про це йдеться в офіційному листі за підписом голови Департаменту податкової політики та нагляду за фіскальними органами Міністерства фінансів України Лариси Максименко у відповідь на запит однієї із бізнес-асоціацій України, передає УНІАН.

"Повідомляємо, що Міністерство фінансів дійшло висновку щодо доцільності запропонувати президентові України застосувати до зазначеного закону право вето та повернути його до Верховної Ради України з пропозицією виключити з тексту пункт 2 розділу ІІ "Прикінцевих і перехідних положень" (норми, щодо регулювання ціноутворення під час реалізації тютюнових виробів)" - сказано в листі-відповіді Міністерства фінансів.

Як зазначають у податковому департаменті Мінфіну, "згідно із процедурою, яка регулює порядок вивчення та візування прийнятих Верховною Радою України законів, відповідні пропозиції були надіслані на адресу Кабінету Міністрів України".

Негативна позиція Міністерства фінансів по даному закону є цілком обґрунтованою. Адже, за оцінками експертів, лише за жовтень-листопад 2019 року держбюджет України втратив через даний закон понад 2,5 млрд грн.

Прийнятий у жовтні 2019 р. закон №1049 призвів до повномасштабної кризи на тютюновому ринку. Чотири тютюнові компанії, які входять до десятки найбільших платників податків України, були змушені різко скоротити виробництво і відкликати вже замовлені акцизні марки на сотні мільйонів гривень, а компанія British American Tobacco навіть зупинила свою фабрику в Прилуках.

Позицію Міністерства фінансів та галузі в цілому поділяють і основні бізнес-асоціації та асоціації іноземних інвесторів України.

Як писало РБК-Україна, минулого тижня виконавчий директор Європейської бізнес асоціації Ганна Дерев’янко на зустрічі з президентом України закликала Володимира Зеленського застосувати вето проти закону №1049.

"Ми були неприємно вражені тим, що важливі для цілої галузі регуляторні зміни ухвалюються без попереднього обговорення з представниками галузі та "маскуються" шляхом включення їх до законопроектів з абсолютно інших питань", - заявили в Європейській бізнес асоціації.

Скандал навколо даного законопроекту, відомого більше як "маржа Холодова", розпочався у жовтні 2019 року, коли на засіданні комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової й митної політики до законопроекту №1049 про єдиний рахунок для сплати податків і зборів було прийнято поправку, яка абсолютно не стосується теми законопроекту, але встановлює фіксовану маржу націнки для оптових і роздрібних структур, що здійснюють продаж сигарет.

Як пізніше з’ясували журналісти, поправку було прийнято в інтересах заступника голови згаданого парламентського комітету Андрія Холодова, який опосередковано контролює велику мережу роздрібного продажу сигарет. У грудні 2019 року Національне антикорупційне бюро України відкрило провадження щодо Холодова за підозрою у перевищенні владних повноважень.

4 лютого 2020 року парламент підтвердив прийняття законопроекту №1049. Втім, позиція фракції "Слуга народу" по даному законопроекту розділилася: за скасування законопроекту проголосували лідер фракції Давид Арахамія та голова комітету Верховної Ради з фінансів, податкової й митної політики Данило Гетьманцев.