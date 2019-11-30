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Набув чинності закон про модернізацію сержантської служби в ЗСУ

Новини » Політика     30.11.2019 - 11:24
Набув чинності закон про модернізацію сержантської служби в ЗСУ
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Закон був опублікований в парламентській газеті 30 листопада

У суботу, 30 листопада, було опубліковано закон №0906 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання військового обов'язку та проходження військової служби)". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос України".

Законопроект дозволить удосконалити порядок виконання військового обов'язку українськими громадянами, а також реалізування запровадження нових звань сержантського і старшинського складу Збройних сил України, забезпечивши їх відповідність еквівалентній колонці "NATO Code" по STNAG 2116.

Крім того у пояснювальній записці також підкреслювали, що документ створить додаткові мотиваційні чинники для проходження військової служби за контрактом та сприятиме переходу ЗСУ на професійну основу за зразком західноєвропейських армій.

"Цей закон набирає чинності з дня його опублікування, крім пункту 6 розділу першого, який набирає чинності через десять місяців з дня, наступного за днем опублікування цього закону", - йдеться в документі.

Так, закон про модернізацію сержантської служби в ЗСУ вступив у силу в суботу, 30 листопада.

Нагадаємо, що закон №0906 про модернізацію сержантської служби в Збройних силах був підписаний президентом України Володимиром Зеленським у п'ятницю, 29 листопада. На підпис главі держави документ передали 12 листопада.

Документ був схвалений Верховною радою у другому читанні ще 17 жовтня 2019 року. Тоді за законопроект проголосували 278 народних депутатів.

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