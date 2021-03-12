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Виплати на лікарняні українців зросли майже на 40% у порівнянні з 2020 роком

Новость на русском → Україна, П'ятниця 12 березня 2021 15:38
Виплати на лікарняні українців зросли майже на 40% у порівнянні з 2020 роком Фото: гроші (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Виплати на лікарняні українців зросли майже на 40% у порівнянні з минулим роком. Вони склали 1,27 млрд гривень у лютому цього року проти 0,92 млрд гривень у лютому 2020-го.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

"Фонд соціального страхування прийняв на фінансування листки непрацездатності, видані у зв’язку з хворобою (у тому числі на COVID-19), травмою, самоізоляцією або доглядом за хворою дитиною на суму 1,27 млрд гривень проти 0,92 млрд гривень у лютому 2020 року. Зростання видатків склало 38,3%", - вказано у повідомленні.

Минулого місяця за лікарняними звернулися 276 тисяч працівників проти 266,5 тисяч у лютому минулого року. Це на 9,5 тис. осіб, або 3,6% більше.

"Динаміка зростання сум і кількості листків непрацездатності спостерігається Фондом з осені минулого року та пов’язана із розповсюдженням коронавірусної хвороби. Крім того, на розмір видатків за лікарняними листками впливає зростання розміру середньої заробітної плати по країні", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, Фонд соціального страхування України у листопаді 2020-го зафіксував значне зростання кількості листків непрацездатності. У жовтні минулого року кількість лікарняних листків у порівнянні з вереснем збільшилась на 48,9%.

Як писало РБК-Україна, допомоги по тимчасовій втраті працездатності, а також по вагітності та пологах будуть проходити процес верифікації.

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