Виплати на лікарняні українців зросли майже на 40% у порівнянні з 2020 роком

Виплати на лікарняні українців зросли майже на 40% у порівнянні з минулим роком. Вони склали 1,27 млрд гривень у лютому цього року проти 0,92 млрд гривень у лютому 2020-го.

"Фонд соціального страхування прийняв на фінансування листки непрацездатності, видані у зв’язку з хворобою (у тому числі на COVID-19), травмою, самоізоляцією або доглядом за хворою дитиною на суму 1,27 млрд гривень проти 0,92 млрд гривень у лютому 2020 року. Зростання видатків склало 38,3%", - вказано у повідомленні.

Минулого місяця за лікарняними звернулися 276 тисяч працівників проти 266,5 тисяч у лютому минулого року. Це на 9,5 тис. осіб, або 3,6% більше.

"Динаміка зростання сум і кількості листків непрацездатності спостерігається Фондом з осені минулого року та пов’язана із розповсюдженням коронавірусної хвороби. Крім того, на розмір видатків за лікарняними листками впливає зростання розміру середньої заробітної плати по країні", - сказано у повідомленні.