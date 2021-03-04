Верифікація субсидій: незаконні виплати повернуть до держбюджету
Незаконні соціальні виплати можуть бути повернуті до державного бюджету. По кожному випадку проводиться додаткова перевірка, після чого будуть звернення в суд.
Про це сказав міністр фінансів України Сергій Марченко в інтерв'ю виданню "Сегодня".
Як зазначив міністр верифікація - це повноваження Мінфіну. У 2020 році була отримана інформація для проведення верифікації виплат на загальну суму 455 млрд грн. По 1,6 млрд грн Мінфіном виявлені різні невідповідності інформації про отримувачів соцвиплат в реєстрах, базах даних і т. д.
"Ми розіслали близько 2,5 млн рекомендацій відповідним органам провести додаткову перевірку по кожному випадку. І за результатами цих перевірок повинні бути прийняті справедливі і обґрунтовані рішення щодо подальших виплат реципієнтам", - сказав Марченко.
За його словами, якщо оцінювати структуру порушень і невідповідностей, то в 70% випадках мова йде про житлові субсидії. Мінфін розіслав понад 1,7 млн рекомендацій, по пільгам - 506 тисяч, за соцдопомоги - 170 тисяч, за страховими виплатами - 4,8 тисяч, по безробіттю - 4,4 тисяч і по пенсійним виплатам - 46 тисяч рекомендацій.
"Допускаю, що в деяких випадках після додаткових перевірок органи, які нараховували виплати, можуть звертатися до суду про повернення коштів до бюджету", - повідомив міністр.
Нагадаємо, в Україні з 1 січня 2021 року запроваджується превентивна верифікація інформації, яка подається громадянами при зверненні за державною допомогою. Міністерство фінансів створило інформаційно-аналітичну платформу верифікації, яка об'єднує в одному місці інформацію про реципієнта з багатьох джерел.
Відзначимо, у грудні 2019 року набув чинності закон про верифікацію пенсій та інших державних виплат. Законом, зокрема, вводиться верифікація державних виплат - пенсій, допомог, пільг, субсидій, стипендій (крім академічних), інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів, фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування.