Зеленський дізнався про катастрофу МАУ за годину після аварії, - Данілов

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Україна близько години уточнювала, чий літак зазнав аварії

Президент України Володимир Зеленський дізнався про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані за годину після аварії. Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, літак зник з радарів о 04:44 за київським часом 8 січня, а о 05:15 голова Служби зовнішньої розвідки вже доповів про авіакатастрофу, однак ще не було відомо, чий це був літак.

"У 05:41 зателефонував голова СЗР і повідомив, що літак український, авіакомпанії МАУ, на борту близько 180 осіб, інформація перевірена і підтверджена. О 05:47 я поінформував президента України, потім голову Верховної ради і прем'єр-міністра", - зазначив Данилов.

Він також додав, що за півтори години після катастрофи в Україні вже запрацював оперативний штаб.

Нагадаємо, раніше помічник президента України Андрій Єрмак заявив, що не виключає версію навмисної ракетної атаки на літак авіакомпанії МАУ. За його словами, українські експерти в Ірані повинні отримати відповіді на ці питання.

Президент "Міжнародних авіаліній України" (МАУ) Євген Дихне заявив, що чорні ящики збитого в Ірані українського літака передадуть Україні.