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Голова МАУ: чорні ящики збитого в Ірані літака повезуть в Україну

Новини » Надзвичайні події     14.01.2020 - 11:53
Голова МАУ: чорні ящики збитого в Ірані літака повезуть в Україну
Фото: Євген Дихне (cfts.org.ua)

Глава МАУ заявив, що в іранської сторони вже немає підстав щось приховувати

Чорні ящики збитого в Ірані українського літака швидше за все повезуть в Україну. Про це заявив президент "Міжнародних авіаліній України" (МАУ) Євген Дихне в інтерв'ю "Лівому берегу".

Дихне зазначив, що Ірану "вже немає підстав щось приховувати".

"Сьогодні ймовірність того, що вони (чорні ящики, - ред.) будуть розшифровуватися в Україні, значно вище. У іранської сторони вже немає підстав щось приховувати", - заявив він.

За його словами, за тими фактами, які є у комісії, приховати вони вже нічого не зможуть.

"Вони зрозуміли, що по тим фактам, які є у комісії, приховати вони вже нічого не зможуть, тому перейшли в іншу фазу - відкритості, сприяння з'ясуванню реальної картини. Думаю, чорні ящики, швидше за все, передадуть Україні", - додав він.

Як писало раніше РБК-Україна, міжнародна група з розслідування катастрофи в Ірані повинна зібратися у повному складі до 14 січня.

Нагадаємо, 8 січня сталась авіакатастрофа українського літака в Ірані. Ракетами був збитий літак. Загинули 176 людей, серед них 11 українців.

Після катастрофи Іран та Україна почали розслідування.

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Новини України Міжнародні авіалінії УкраїниІранкатастрофаЛітак
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