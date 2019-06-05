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Комітет ВР ухвалив рішення щодо звільнення Грицака

Новини » Політика    05.06.2019 - 16:54
Комітет ВР ухвалив рішення щодо звільнення Грицака
Фото: Василь Грицак (flickr.com/securityserviceofukraine)

Комітет передав на розгляд сесійної зали ВР президентський проект постанови про звільнення Грицака

Комітет Верховної ради України з питань національної безпеки і оборони ухвалив рішення передати на розсуд сесійної зали парламенту проект постанови президента Володимира Зеленського про звільнення Василя Грицака з посади голови СБУ. Відповідне рішення прийнято на профільному комітеті ВР, передає РБК-Україна.

Комітет ВР передав на розгляд сесійної зали парламенту внесений президентом проект постанови про звільнення глави СБУ Грицака.

Нагадаємо, Зеленський 30 травня вніс у Верховну раду подання про звільнення двох міністрів і глави Служби безпеки України. Зокрема, Зеленський звернувся до парламенту з приводу звільнення Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ, Степан Полторак - з посади міністра оборони. Третє подання щодо звільнення Василя Грицака з посади голови Служби безпеки України.

Також сьогодні комітет парламенту з питань національної безпеки і оборони не підтримала подання президента про звільнення міністра оборони Степана Полторака.

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