Порошенко призначив начальника управління СБУ в Криму

Також Порошенко призначив начальників управлінь СБУ в Херсонській та Дніпропетровській областях
Президент України Петро Порошенко призначив Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим. Про це повідомляється на сайті глави держави.
"Призначити Шмітька Олександра Григоровича начальником Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим", - йдеться у відповідному указі президента.
Крім того, Порошенко призначив начальників управлінь СБУ в Херсонській та Дніпропетровській областях.
Так, СБУ в Херсонській області очолив Едуард Кріцин, у Дніпропетровській - Андрій Олійник.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Порошенко призначив нових членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).