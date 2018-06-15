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Порошенко призначив начальника управління СБУ в Криму

НовиниПолітика    15.06.2018 - 12:35
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Також Порошенко призначив начальників управлінь СБУ в Херсонській та Дніпропетровській областях

Президент України Петро Порошенко призначив Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим. Про це повідомляється на сайті глави держави.

"Призначити Шмітька Олександра Григоровича начальником Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим", - йдеться у відповідному указі президента.

Крім того, Порошенко призначив начальників управлінь СБУ в Херсонській та Дніпропетровській областях.

Так, СБУ в Херсонській області очолив Едуард Кріцин, у Дніпропетровській - Андрій Олійник.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Порошенко призначив нових членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

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Теги публікації: Порошенко Петро, Служба безпеки України, Крим  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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