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Зеленський звільнив начальника Генштабу Муженко

Новини » Політика    21.05.2019 - 18:55
Зеленський звільнив начальника Генштабу Муженко
Фото: Віктор Муженко (wikipedia.org)

Зеленський призначив Руслана Хомчака начальником Генерального штабу

Президент України Володимир Зеленський звільнив Віктора Муженка з посади начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних сил України. Про це йдеться в указі Зеленського від 21 травня.

Іншим указом Зеленський призначив Руслана Хомчака начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних сил України.

Раніше Хомчак обіймав посаду першого заступника командувача Сухопутними військами України, командира оперативного командування "Південь".

Муженко 20 травня 2014 року указом виконуючого обов'язки президента України Олександра Турчинова був призначений першим заступником керівника Антитерористичного центру при СБУ. 3 липня 2014 року указом президента України Петра Порошенка Муженко був призначений начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем ЗС України.

24 серпня 2014 року указом Порошенко Муженко було присвоєно військове звання "генерал-полковник", 14 жовтня 2015 року Порошенко присвоїв Муженко звання генерала армії України.

Також вчора глава СБУ Василь Грицак написав рапорт про своє звільнення. Він додав, що поки президент України та Верховна Рада не вирішать питання хто повинен очолювати Службу безпеки України, діючий склад СБУ продовжить захищати безпеку держави і українського народу".

 

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