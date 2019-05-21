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Зеленский уволил начальника Генштаба Муженко

Новости » Политика    21.05.2019 - 18:55
Зеленский уволил начальника Генштаба Муженко
Фото: Виктор Муженко (wikipedia.org)

Зеленский назначил Руслана Хомчака начальником Генерального штаба

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в указе Зеленского от 21 мая.

Другим указом Зеленский назначил Руслана Хомчака начальником Генерального штаба - Главнокомандующим Вооруженных сил Украины.

20 мая 2014 года указом исполняющего обязанности президента Украины Александра Турчинова назначен первым заместителем руководителя Антитеррористического центра при СБУ. 3 июля 2014 года указом президента Украины Петра Порошенко Муженко был назначен начальником Генерального штаба - Главнокомандующим ВС Украины.

24 августа 2014 года указом Порошенко Муженко было присвоено воинское звание "генерал-полковник", 14 октября 2015 года Порошенко присвоил Муженко звание генерала армии Украины.

 

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