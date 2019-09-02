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Зеленський звільнив Муженко з військової служби

Новини » Політика    02.09.2019 - 18:02
Зеленський звільнив Муженко з військової служби
Фото: Віктор Муженко (УНІАН)

Відповідний указ був оприлюднений 2 вересня

Президент України Володимир Зеленський звільнив Віктора Муженка з військової служби. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Відповідний указ був оприлюднений 2 вересня.

"Звільнити генерала армії України Муженко Віктора Миколайовича з військової служби в запас у зв'язку з проведенням організаційних заходів з правом носіння військової форми одягу", - йдеться в указі №645/2019.

Зеленський звільнив Муженко з військової службиЗазначимо, 21 травня президент Володимир Зеленський звільнив Віктора Муженка з посади начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних сил України. На його місце був призначений Руслан Хомчак.

Нагадаємо, Віктор Муженко 20 травня 2014 року указом виконуючого обов'язки президента України Олександра Турчинова був призначений першим заступником керівника Антитерористичного центру при СБУ. 3 липня 2014 року указом президента України Петра Порошенка Муженко був призначений начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем ЗСУ.

24 серпня 2014 року указом п'ятого президента Петра Порошенка Муженко було присвоєно військове звання "генерал-полковник", 14 жовтня 2015 року Порошенко присвоїв Муженко звання генерала армії України.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що українські топ-чиновники масово присвоюють службове житло, у тому числі з порушеннями. Серед фігурантів справи був і Віктор Муженко. Він отримав службове житло в 2013 році, а в травні 2015 - його приватизувала дружина військового. Однак згідно із законодавством чиновники отримують службові квартири без права приватизації, і після закінчення служби або звільнення повинні повернути нерухомість.

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