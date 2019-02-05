Муженко та інші чиновники масово присвоюють службове житло, - розслідування

Фото: Віктор Муженко (УНІАН)

Журналісти заявляють про можливі порушення при приватизації житла

Українські топ-чиновники масово присвоюють службове житло, у тому числі з порушеннями. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

У розслідуванні йдеться, що в Києві за останні чотири роки на обліку перебувало 2500 службових квартир, однак частина з них, в тому числі елітні апартаменти, перейшла у приватну власність.

Зокрема, судді КСУ Олександру Касмініну в грудні 2013 року надали службове житло в "Панорамі на Печерську" площею понад 150 квадратних метрів, вже в травні 2014 року він її приватизував. На сьогодні вартість житла складає близько 5 млн. При цьому Касмінін тільки в 2017 році отримав понад 1 млн гривень зарплати, а його дружина - 3 млн гривень дивідендів. Також його родина володіє низкою об'єктів нерухомості в Полтаві.

В цьому ж комплексі начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко отримав службове житло в 2013 році, а в травні 2015 його приватизувала дружина військового. Крім того, колишня суддя Тамара Грищенко змогла присвоїти житло за два роки після відставки.

Також у розслідуванні йдеться, що один з кандидатів до Верховного суду, колишній суддя Вищого господарського суду Сергій Могил приватизував квартиру в елітному комплексі на бульварі Дружби народів. На співбесіді він зазначив, що сім'я потребувала поліпшення житлових умов, хоча елітну квартиру вже продали і купили апартаменти площею понад 180 квадратних метрів.

За даними розслідування, службову квартиру в ЖК "Кришталеві джерела" біля парку "Феофанія" приватизував і нинішній заступник начальника слідчого управління поліції Києва Едуард Соловйов. Журналісти відзначають, що він декларував золото, діаманти, колекцію монет і великі суми готівки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві судді масово продають службове житло після приватизації.