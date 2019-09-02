ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский уволил Муженко с военной службы

Новости » Политика    02.09.2019 - 18:02
Зеленский уволил Муженко с военной службы
Фото: Виктор Муженко (УНИАН)

Соответствующий указ был обнародован 2 сентября

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Виктора Муженко с военной службы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Соответствующий указ был обнародован 2 сентября.

"Уволить генерала армии Украины Муженко Виктора Николаевича с военной службы в запас в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", - говорится в указе №645/2019.

Зеленский уволил Муженко с военной службыОтметим, 21 мая президент Владимир Зеленский уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных сил Украины. На его место был назначен Руслан Хомчак.

Напомним, Виктор Муженко 20 мая 2014 года указом исполняющего обязанности президента Украины Александра Турчинова был назначен первым заместителем руководителя Антитеррористического центра при СБУ. 3 июля 2014 года указом президента Украины Петра Порошенко Муженко был назначен начальником Генерального штаба - Главнокомандующим ВСУ.

24 августа 2014 года указом пятого президента Петра Порошенко Муженко было присвоено воинское звание "генерал-полковник", 14 октября 2015 года Порошенко присвоил Муженко звание генерала армии Украины.

Ранее РБК-Украина сообщало, что украинские топ-чиновники массово присваивают служебное жилье, в том числе с нарушениями. Среди фигурантов дела был и Виктор Муженко. Он получил служебное жилье в 2013 году, а в мае 2015 - его приватизировала супруга военного. Однако согласно законодательству чиновники получают служебные квартиры без права приватизации, и после окончания службы или увольнения - должны вернуть недвижимость.

Зеленский назначил в АМКУ дочь своего преподавателя В Раде приняли решение по закону о праве Зеленского назначать глав НАБУ и ГБР
Новости Украины Владимир ЗеленскийуказВиктор Муженко
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь