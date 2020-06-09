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Зеленський доручив реформувати Службу зовнішньої розвідки

Новини » Політика     09.06.2020 - 14:51
Зеленський доручив реформувати Службу зовнішньої розвідки
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент представив нового голову Служби

Президент України Володимир Зеленський доручив провести реформу Служби зовнішньої розвідки. Відповідне доручення президент дав новому главі Служби Валерію Кондратюку.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

За словами Зеленського, пріоритетом у діяльності Служби зовнішньої розвідки повинні стати ефективне виявлення потенційних загроз, допомога в поверненні тимчасово окупованих територій України, захист національних економічних інтересів, сприяння оборонно-промислового комплексу, протидія ворожим інформаційним операціям і захист українців за кордоном

"Виконання цих завдань потребує оптимізації організаційної структури, всіх аспектів розвідувальної діяльності та професійної підготовки працівників української зовнішньої розвідки. Валерій Віталійович, доручаю вам професійно реформувати Службу зовнішньої розвідки України, запровадивши сучасні моделі управління розвідувальною діяльністю, персоналом та стратегічними комунікаціями", - повідомив президент.

Нагадаємо, минулого тижня Зеленський змінив голову Служби зовнішньої розвідки, призначивши на посаду замість Валерія Євдокимова Валерія Кондратюка.

Раніше РБК-Україна писало, що у січні Верховна рада прийняла за основу законопроект, яким пропонується визначити загальну структуру Служби зовнішньої розвідки.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України Володимир Зеленськийреформирозвідка
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