Зеленський звільнив майже 20 голів райадміністрацій

Президент України Володимир Зеленський звільнив з посад голів семи районних державних адміністрацій Донецької та одинадцяти - Львівської областей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу Офісу президента.

Відповідні укази були оприлюднені 12 серпня.

Відзначимо, що мова йде про главу Бойківської райадміністрації, Добропільської райдержадміністрації, Костянтинівської райдержадміністрації, Микільської райадміністрації, Покровської райдержадміністрації, Слов'янської райадміністрації, Ясинуватської райдержадміністрації (Донецька область), Яворівської райдержадміністрації, Старосамбірської райдержадміністрації, Сокальської райдержадміністрації, Сколівської райдержадміністрації, Радехівської райдержадміністрації, Перемишлянської райдержадміністрації, Миколаївської райдержадміністрації, Золочівської райдержадміністрації, Жидачівської райдержадміністрації, Буської райдержадміністрації, Бродівської райдержадміністрації (Львівська область)

Всі глави райадміністрацій були звільнені з аргументацією "у зв'язку із закінченням строку повноважень президента України".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Володимир Зеленський призначив Віталія бунечко (рос.) новим головою Житомирської обласної державної адміністрації.

Крім того, Зеленський призначив голову Івано-Франківської ОДА. Ним став колишній менеджер українського олігарха Ріната Ахметова Денис Шмигаль. На початку минулого року Шмигаль очолив Бурштинську ТЕС (ПАТ ДТЕК "Західенерго"), яка є частиною холдингу олігарха Ріната Ахметова.

В кінці липня Зеленський призначив бізнесмена Ігоря Шевченка новим головою Черкаської обласної державної адміністрації.