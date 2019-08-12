Зеленский уволил почти 20 глав райадминистраций

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должностей глав семи районных государственных администраций Донецкой и одиннадцати - Львовской областей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой пресс-службу Офиса президента.

Соответствующие указы были обнародованы 12 августа.

Отметим, речь идет про главу Бойковской райадминистрации, Добропольской райадминистрации, Константиновской райгосадминистрации, Никольской райадминистрации, Покровской райадминистрации, Славянской райадминистрации, Ясиноватской райадминистрации (Донецкая область), Яворивской райадминистрации, Старосамборской райгосадминистрации, Сокальской райгосадминистрации, Сколевской райгосадминистрации, Радеховской райгосадминистрации, Перемышлянской райгосадминистрации, Николаевской райгосадминистрации, Золочевской райгосадминистрации, Жидачевской райгосадминистрации, Бусской райгосадминистрации, Бродовской райгосадминистрации (Львовская область).

Все главы райадминистраций были уволены с аргументацией "в связи с окончанием срока полномочий президента Украины".

Ранее РБК-Украина сообщало, что Владимир Зеленский назначил Виталия Бунечко новым главой Житомирской областной государственной администрации.

Кроме того, Зеленский назначил главу Ивано-Франковской ОГА. Им стал бывший менеджер украинского олигарха Рината Ахметова Денис Шмигаль. В начале прошлого года Шмигаль возглавил Бурштынскую ТЭС (ПАО ДТЭК "Западэнерго"), которая является частью холдинга олигарха Рината Ахметова.

В конце июля Зеленский назначил бизнесмена Игоря Шевченко новым главой Черкасской областной государственной администрации.