Зеленський призначив нового голову Житомирської ОДА

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Віталій Бунечко очолив Житомирську ОДА

Президент України Володимир Зеленський призначив Віталія Бунечка новим головою Житомирської обласної державної адміністрації. Відповідне оголошення він зробив в ході робочого візиту до Житомирської області.

Відзначимо, раніше Бунечко був першим заступником начальника головного управління - начальником управління ГУ (з дислокацією в Маріуполі) регіонального органу Служби безпеки України.

"Дозвольте мені представити нового голову Житомирської обласної державної адміністрації Віталія Бунечка. Я вас вітаю", - зазначив Зеленський.

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Нагадаємо, раніше Зеленський призначив голову Івано-Франківської ОДА. Ним став колишній менеджер українського олігарха Ріната Ахметова Денис Шмигаль. На початку минулого року Шмигаль очолив Бурштинську ТЕС (ПАТ ДТЕК "Західенерго"), яка є частиною холдингу олігарха Ріната Ахметова.