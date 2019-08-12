ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський призначив нового голову Житомирської ОДА

Новини » Політика    12.08.2019 - 11:46
Зеленський призначив нового голову Житомирської ОДА
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Віталій Бунечко очолив Житомирську ОДА

Президент України Володимир Зеленський призначив Віталія Бунечка новим головою Житомирської обласної державної адміністрації. Відповідне оголошення він зробив в ході робочого візиту до Житомирської області.

Відзначимо, раніше Бунечко був першим заступником начальника головного управління - начальником управління ГУ (з дислокацією в Маріуполі) регіонального органу Служби безпеки України.

"Дозвольте мені представити нового голову Житомирської обласної державної адміністрації Віталія Бунечка. Я вас вітаю", - зазначив Зеленський.

Новина доповнюється

Нагадаємо, раніше Зеленський призначив голову Івано-Франківської ОДА. Ним став колишній менеджер українського олігарха Ріната Ахметова Денис Шмигаль. На початку минулого року Шмигаль очолив Бурштинську ТЕС (ПАТ ДТЕК "Західенерго"), яка є частиною холдингу олігарха Ріната Ахметова.

 

Олександр Корнієнко: Усі кадрові пропозиції йдуть із двох сторін — є бачення президента і наш фідбек
Новини України Володимир ЗеленськийЖитомиргубернатор
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся