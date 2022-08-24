У МЗС України закликали створити міжнародний трибунал з розслідування злочинів РФ

У МЗС закликають всі держави та організації підтримати створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС України.

"Ми закликаємо всі держави і організації підтримати створення спеціального трибуналу з приводу злочину агресії проти України. Разом ми повинні докласти зусиль до того, щоб режим Путіна втратив весь свій вплив у світі й здатність вести загарбницькі війни проти суверенних держав", - йдеться у зверненні на сайті МЗС.

Українське зовнішньополітичне відомство також закликаємо міжнародних партнерів ввести повне нафтогазове ембарго, розширити секторальні та персональні санкції проти Росії, російських еліт і державних підприємств, а також повністю відрізати Росію від західної банківської системи.

На думку дипломатів, урок 2014 року, коли РФ окупувала Крим і розв'язала війну, дуже чіткий: будь-який компроміс з Кремлем сьогодні обернеться ще жорсткішою агресією завтра.