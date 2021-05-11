Зеленський затвердив програму Україна - НАТО на 2021 рік

Президент України Володимир Зеленський затвердив річну національну програму під егідою комісії Україна - НАТО на 2021 рік. Тепер Кабінет міністрів має підготувати заходи щодо її виконання.

Стратегічною метою цієї програми зазначено досягнення Україною основних критеріїв для отримання повноправного членства в НАТО і ЄС.

У документі йдеться, що Україна вживає заходів для інтенсивної взаємодії з НАТО і країнами-учасницями для реалізації євроатлантичних устремлінь України, які зафіксовані в декларації Бухарестського саміту в квітні 2008 року.

Реалізація програми має стати ефективною відповіддю на виклики, що стоять перед Україною, а також сприятиме наближенню до базових принципів, втілених у Північноатлантичному договорі у 1949 році, зокрема політичних, економічних та військових критеріїв.