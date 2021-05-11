ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Зеленський затвердив програму Україна - НАТО на 2021 рік

Новость на русском → Київ, Вівторок 11 травня 2021 17:34
Зеленський затвердив програму Україна - НАТО на 2021 рік Фото: президент України Володимир Зеленський (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський затвердив річну національну програму під егідою комісії Україна - НАТО на 2021 рік. Тепер Кабінет міністрів має підготувати заходи щодо її виконання.

Відповідний указ опубліковано на сайті президента.

Стратегічною метою цієї програми зазначено досягнення Україною основних критеріїв для отримання повноправного членства в НАТО і ЄС.

У документі йдеться, що Україна вживає заходів для інтенсивної взаємодії з НАТО і країнами-учасницями для реалізації євроатлантичних устремлінь України, які зафіксовані в декларації Бухарестського саміту в квітні 2008 року.

Реалізація програми має стати ефективною відповіддю на виклики, що стоять перед Україною, а також сприятиме наближенню до базових принципів, втілених у Північноатлантичному договорі у 1949 році, зокрема політичних, економічних та військових критеріїв.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав членство України в НАТО історично неминучим.

У той же час він сумнівається, що на саміті НАТО в червні 2021 року Україні офіційно нададуть План дій щодо членства в альянсі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Володимир Зеленський НАТО программа
NEWS
Росія розгорнула війська навколо України на 5 напрямках: карта
Росія розгорнула війська навколо України на 5 напрямках: карта
DAILY
Денис Шмигаль: Ще рік має піти на завершення боротьби з коронавірусом
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Денис Шмигаль: Ще рік має піти на завершення боротьби з коронавірусом