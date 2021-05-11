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Кулеба: членство України в НАТО є історично неминучим

Новость на русском → Україна, Вівторок 11 травня 2021 12:08
Кулеба: членство України в НАТО є історично неминучим Фото: глава МЗС Дмитро Кулеба (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав членство України в НАТО історично неминучим. Він підкреслив, що рано говорити про те, що саміт НАТО у червні відбудеться без нашої держави.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Членство України в НАТО є історично неминучим. Саміт НАТО в червні є мінісаміт, лише союзники. Ми шукаємо формати, щоб долучити до нього Україну та Грузію. Говорити про те, що саміт відбудеться без України - зарано", - запевнив глава МЗС.

Нагадаємо, в Офісі президента розраховують на участь України в саміті НАТО. Його планують провести 14 червня "у вузькому колі".

Засідання Північноатлантичної ради НАТО пройде на рівні глав держав і урядів країн-членів Альянсу.

Раніше віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина заявила, що участь України в саміті НАТО не підтверджена.

До слова, головними темами саміту НАТО будуть агресія Росії, тероризм, кібербезпека, зміни клімату, а також посилення позицій Китаю. Україна сподівається, що під час саміту Київ отримає План дій щодо членства в НАТО.

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