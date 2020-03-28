Зеленський затвердив повноваження головнокомандувача ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський затвердив повноваження головнокомандувача Збройними силами України. Про це йдеться в указі президента №123/2020, розміщеному на сайті Офісу президента.

Згідно з указом, головнокомандувач ЗСУ здійснює наступні завдання:

безпосереднє військове керівництво Збройними Силами України;

здійснює управління застосуванням Збройних Сил України, а також переданих у його підпорядкування сил і засобів інших складових сил оборони;

визначає комплект боєздатних сил і засобів Збройних сил України для передачі його Командувача об'єднаних сил;

організує підтримання можливостей для застосування Збройних сил України, а також переданих у його підпорядкування сил і засобів інших складових сил оборони;

здійснює контроль готовності Збройних сил України, а також сил та засобів інших складових сил оборони, які сплановані для передачі в його підпорядкування для виконання завдань оборони держави;

організує контроль стану забезпечення Збройних сил України військовою технікою, озброєнням та іншими майном і ресурсами;

звітує перед президентом України та міністром оборони України з питань досягнення воєнно-стратегічних цілей у сфері оборони військовими силами та засобами, а також підтримання можливостей цих сил і засобів до застосування;

затверджує розроблені підпорядкованими органами військового управління документи (доктрини, установки, стандарти і тп.) з питань розвитку та забезпечення видів, окремих родів військ (сил) Збройних сил України, а також погоджує документи з питань розвитку інших складових сил оборони в частині, що стосується набуття необхідних можливостей для виконання завдань оборони держави;

затверджує документи (доктрини, настанови, стандарти тощо.) з питань застосування Збройних сил України та інших складових сил оборони при виконанні завдань оборони держави;

організує спільну підготовку Збройних сил України та інших складових сил оборони, які сплановані для передачі в його підпорядкування, для набуття ними необхідних об'єднаних сил до виконання завдань оборони держави;

організовує розробку і подання на затвердження Стратегічного замислу застосування 3бройних сил України, інших складових сил оборони з відсічі збройній агресії та Стратегічного плану застосування Збройних сил України, інших складових сил оборони з відсічі збройній агресії;

видає з питань, що належать до його компетенції, обов'язкові для виконання у Збройних силах України та інших складових сил оборони накази та директиви;

затверджує положення про командування видів, окремих родів військ (сил) Збройних сил України;

встановлює в установленому порядку почесні нагрудні знаки головнокомандувача Збройних сил України та нагороду ними військовослужбовців, працівників Збройних сил України та інших осіб;

вносить в установленому порядку клопотання про нагородження військовослужбовців, працівників Збройних сил України та інших осіб державними нагородами України та заохочувальними відзнаками Міністерства оборони України;

виконує інші повноваження відповідно до законів України та виданих на їх основі нормативно-правових актів

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, раніше Зеленський призначив Руслана Хомчака головнокомандувачем Збройними силами України. Разом з тим Хомчак був звільнений з посади начальника Генерального штабу.

Начальником Генерального штабу ЗСУ став Сергій Корнійчук. Згідно з текстом документа, Корнійчук призначений на посаду 27 березня.