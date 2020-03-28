Зеленский утвердил полномочия главнокомандующего ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил полномочия главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Об этом говорится в указе президента №123/2020, размещенном на сайте Офиса президента.

Согласно указу, главнокомандующий ВСУ осуществляет следующие задачи:

непосредственное военное руководство Вооруженными силами Украины;

осуществляет управление применением Вооруженных Сил Украины, а также переданных в его подчинение сил и средств других составляющих сил обороны;

определяет комплект боеспособных сил и средств Вооруженных сил Украины для передачи его Командующему объединенных сил;

организует поддержания возможностей для применения Вооруженных сил Украины, а также переданных в его подчинение сил и средств других составляющих сил обороны;

осуществляет контроль готовности Вооруженных сил Украины, а также сил и средств других составляющих сил обороны, которые спланированы для передачи в его подчинение для выполнения задач обороны государства;

организует контроль состояния обеспечения Вооруженных Сил Украины военной техникой, вооружением и другими имуществом и ресурсами;

отчитывается перед президентом Украины и министром обороны Украины по вопросам достижения военно-стратегических целей в сфере обороны военными силами и средствами, а также поддержания возможностей этих сил и средств к применению;

утверждает разработанные подчиненными органами военного управления документы (доктрины, установки, стандарты и т.п.) по вопросам развития и обеспечения видов, отдельных родов войск (сил) Вооруженных сил Украины, а также согласовывает документы по вопросам развития других составляющих сил обороны в части, касающейся вступления необходимых возможностей для выполнения задач обороны государства;

утверждает документы (доктрины, установки, стандарты и т.п.) по вопросам применения Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны при выполнении задач обороны государства;

организует совместную подготовку Вооруженных сил Украины и других составляющих сил обороны, которые спланированы для передачи в его подчинение, для приобретения ими необходимых объединенных сил к выполнению задач обороны государства;

организует разработку и представление на утверждение Стратегического замысла применения Вооруженных сил Украины, других составляющих сил обороны с отпора вооруженной агрессии и Стратегического плана применения Вооруженных сил Украины, других составляющих сил обороны с отпора вооруженной агрессии;

выдает по вопросам, относящимся к его компетенции, обязательны для исполнения в Вооруженных силах Украины и других составляющих сил обороны приказы и директивы;

утверждает положение о командовании видов, отдельных родов войск (сил) Вооруженных сил Украины;

устанавливает в установленном порядке почетные нагрудные знаки главнокомандующего Вооруженных сил Украины и награду ними военнослужащих, работников Вооруженных сил Украины и других лиц;

вносит в установленном порядке ходатайства о награждении военнослужащих, работников Вооруженных сил Украины и других лиц государственными наградами Украины и поощрительными отличиями Министерства обороны Украины;

выполняет другие полномочия в соответствии с законами Украины и выданных на их основе нормативно-правовых актов.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, ранее Зеленский назначил Руслана Хомчака главнокомандующим Вооруженными силами Украины. Вместе с тем Хомчак был уволен с должности начальника Генерального штаба.

Начальником Генерального штаба ВСУ стал Сергей Корнийчук. Согласно тексту документа, Корнийчук назначен на должность 27 марта.