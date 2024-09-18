Зеленский: Усика в Польше уже отпустили, Украина разберется в инциденте

Александр Усик был освобожден в Польше после задержания в аэропорту Кракова во вторник вечером. Абсолютный чемпион мира в сверхтяжелом весе. МВД и МИД Украины разберется в обстоятельствах инцидента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Владимира Зеленского.

Глава государства после полуночи заявил, что по телефону поговорил с Усиком после задержания чемпиона.

"Я был возмущен таким отношением к нашему гражданину и чемпиону", - отметил президент.

Он добавил, что поручил министру иностранных дел Украины Андрею Сибиге и министру внутренних дел Украины Игорю Клименко "немедленно разобраться во всех деталях инцидента в аэропорту Кракова".

Зеленский добавил, что только ему сообщили, что Усика уже "отпустили и больше его никто не задерживает".

Задержание Усика в Польше

Напомним, 17 сентября вечером, 17 сентября, стало известно о задержании украинского боксера Александра Усика в Польше в аэропорту Кракова. Спортсмен и народный депутат Жан Беленюк обнародовал в своем Telegram соответствующее видео.

На кадрах видно, что Усик общается с людьми в форме, и его уводят в наручниках.

После этого появилось сообщение жены Усика Екатерины, которая в сети написала, что с ним "все в порядке, ничего криминального". Она добавила, что позже ее муж все объяснит.

В комментарии РБК-Украина спикер МИД Георгий Тихий по поводу инцидента заявил, украинская сторона "категорически не воспринимает продемонстрированное на видео отношение к своему гражданину и чемпиону".

"По поручению министра Андрея Сибиги, Генконсул Украины в Кракове уже срочно выехал в аэропорт для уяснения обстоятельств ситуации", - передал представитель министерства.

Обновлено: что говорят в команде Усика по поводу инцидента

По словам промоутера Александра Усика Александра Красюка по поводу ситуации с задержанием чемпиона в краковском аэропорту в Instagram в stories, "все хорошо", и "никто не был арестован".

"Усик - свободный. Это недоразумение", - добавил промоутер.

Между тем директор команды Усика Сергей Лапин в соцсети так высказался по поводу инцидента: "Не переживайте, все хорошо. Служба таможенного контроля пренебрегла своими обязанностями".