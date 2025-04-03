Зеленский уверен, что Украина получит "инфраструктуру поддержки" западных армий

Глава государства подчеркнул важность того, чтобы Украина получила такие гарантии безопасности, которые были бы сопоставимы с членством в НАТО, пока страна не стала частью Альянса. Речь о контингенте и усилиях партнеров, на которых Украина может "реально рассчитывать".

Зеленский напомнил, что есть несколько стран, которые выражают готовность к усилению Украины.

"Было несколько встреч, мы говорим и о флоте и об авиации, и даже самый сложный момент, который есть сегодня, это сухопутный компонент других партнеров на нашей земле. Мы все равно, я уверен, будем иметь ту или иную инфраструктуру поддержки западных армий в момент окончания войны, а может даже посередине, мы этот (вопрос - ред.) поднимаем", - добавил президент.

Он отметил, что такая "инфраструктура поддержки" после прекращения огня дала бы уверенность, что все идет к соглашению о завершении войны и о справедливом мире.

"До справедливого мира мы все равно придем. У нас есть много разных документов на работу, но важно, чтобы мы были сильными за столом переговоров", - подчеркнул Зеленский.