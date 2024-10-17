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Зеленский: Украина сделала план победы не для критиков

Брюссель, Четверг 17 октября 2024 12:26
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Зеленский: Украина сделала план победы не для критиков Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украина разрабатывала план победы в войне с Россией не для критиков. Он направлен на укрепление Украины для завершения войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского по прибытии в Европейский совет.

"Это не о ком-то. Мы сделали этот план не для критиков или людей, которые готовы нас критиковать. Кстати, в начале вторжения было много людей, которые рассказывали, как будут происходить события и как закончится война. Но сейчас мы находимся в Брюсселе, вместе с союзниками, друзьями и партнерами. Не так, как в начале войны, когда мы оставались в нашей столице и вокруг нас были только российские войска", - сказал глава государства.

Зеленский поблагодарил тех, кто поделился своими идеями, мыслями и пониманием, как помочь Украине. Но украинский вариант - это план для укрепления страны для завершения войны независимо от способов.

"Наш план - это укрепить Украину, чтобы она была сильной и готовой к дипломатическим или любым другим способам решения этой проблемы. И быть сильными - это не зависит от готовности или желания России. Только от готовности и желания наших партнеров. Поэтому это дает нам возможность сделать этот план реальностью", – пояснил президент.

План победы Зеленского

Недавно президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали плана победы во время выступления в Верховной Раде. Украинский план содержит пять пунктов и три тайных дополнения. Их содержание раскрыли отдельным партнерам, от которых зависит вопрос.

Как отметил советник руководителя ОП Михаил Подоляк, в дополнениях идет речь об оружии и возможности ударов по территории РФ. Эта информация остается закрытой.

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