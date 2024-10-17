Зеленський: Україна зробила план перемоги не для критиків

Україна розробляла план перемоги у війні з Росією не для критиків. Він направлений на зміцнення України для завершення війни.

"Це не про когось. Ми зробили цей план не для критиків чи людей, які готові нас критикувати. До речі, на початку вторгнення було багато людей, які розказували як будуть відбуватися події і як закінчиться війна. Але наразі ми знаходимося в Брюсселі, разом із союзниками, друзями та партнерами. Не так, як на початку війни, коли ми залишалися в нашій столиці і навколо нас були лише російські війська", - сказав глава держави.

Зеленський подякував тим, хто поділився своїми ідеями, думками та розумінням, як допомогти Україні. Але український варіант - це план для зміцнення країни для завершення війни незалежно від способів.

"Наш план - це зміцнити Україну, щоб вона була сильною і готовою до дипломатичних або будь-яких інших способів вирішення цієї проблеми. І бути сильними - це не залежить від готовності чи бажання Росії. Лише від готовності і бажання наших партнерів. Тому це надає нам можливість зробити цей план реальністю", - пояснив президент.