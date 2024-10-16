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В тайных дополнениях плана победы идет речь об ударах по территории РФ, - Подоляк

Киев, Среда 16 октября 2024 18:34
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В тайных дополнениях плана победы идет речь об ударах по территории РФ, - Подоляк Фото: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко, Дмитрий Олейник

В тайных дополнениях плана победы Украины говорится о возможности ударов по территории России. Также отмечается, какое оружие для этого необходимо.

Об этом в комментарии YouTube-канала РБК-Украина заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, в тайных дополнениях, которые не раскрыли обществу, говорится о разрушении логистики врага, уничтожении важных объектов, в том числе и мест накопления войск.

"Мы коснулись плана победы. Там в приложениях как раз проговорено, какое должно быть оружие, чтобы разрушать логистику очень далеко от линии фронта, уничтожать объекты накопления и производства, в том числе, где будет накапливаться живая сила в глубине РФ, какие именно цели будут поражены и сколько для этого нужно оружие", - сказал Подоляк.

План победы Украины

В среду, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский представил в парламенте план победы Украины. Он состоит из пяти пунктов, касающихся обороны, военной, экономической сфер и безопасности.

Также, по словам президента, план содержит три тайных дополнения, которые представили отдельным партнерам. Детальнее о плане победы Украины - по ссылке.

Добавим, что в плане победы содержится обязательное приглашение Украины в НАТО. В Украине считают, что приглашение нужно до того, как Джо Байден уйдет из Белого дома.

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Офис президента Война в Украине Михаил Подоляк План победы Зеленского
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В тайных дополнениях плана победы идет речь об ударах по территории РФ, - Подоляк
В тайных дополнениях плана победы идет речь об ударах по территории РФ, - Подоляк
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