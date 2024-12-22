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Фицо прилетел к Путину в Москву

Воскресенье 22 декабря 2024 18:32
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Фицо прилетел к Путину в Москву Фото: Роберт Фицо (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прилетел в Москву. Сейчас между ним и российским диктатором Владимиром Путиным приходит встреча в Кремле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

В частности, информацию о встрече премьера Словакии с диктатором сообщил российский пропагандист Зарубин. В то же время, пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Пескова заявил, что визит Фицо в Россию был запланирован несколько дней назад.

Также отметим, что на днях президент Сербии Александар Вучич в одном из интервью тоже заявил, что словацкий премьер собирается посетить Москву. Его визит якобы связан с тем, что Украина прекратит транзит российского газа в Европу начиная с 1 января 2025 года.

Прекращение транзита российского газа через Украину

Напомним, на днях президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет продолжать транзит российского газа в страны Европы и не даст России возможность зарабатывать дополнительные миллиарды на крови украинцев. Он добавил, что любая страна в мире, которая может получить что-то дешевое от РФ, через время становится зависимой от России.

В то же время он добавил, что есть и альтернативный вариант. Транзит возможно, но только если это будет не российский газ.

Добавим, что вчера премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна ведет переговоры с РФ и Украиной о сохранении поставок российского газа через нашу страну. По его словам, пока неясно, будет ли согласие по этому.

"Мы сейчас пробуем трюк... что если газ к моменту поступления на территорию Украины уже не будет российским, а будет уже принадлежать покупателям. Таким образом, газ, который поступает в Украину, уже не будет российский, а будет венгерским", - сказал он.

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Владимир Путин Нафтогаз Украины Российская Федерация Роберт Фицо Транзит газа
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