Зеленский: Украина и РФ обсуждали возможность обмена "1000 на 1000" или "1500 на 1500"

Украина и Россия обсуждают масштабный обмен пленными по формуле "1000 на 1000" или "1500 на 1500". Этот вопрос поднимут представители США во время поездки в страну-агрессор.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с медиа.
"Про Абу-Даби, мы проговаривали с командой, завтра главный у них день, сегодня возможность обмена, хотят сделать 1000 на 1000, может, 1500 на 1500. Какой-нибудь большой обмен, с этой аджендой поедут американцы в Россию", - отметил он.
Глава государства рассказал, что во время переговоров со стороны россиян поднимался вопрос территорий, а также вопрос уровня лидеров.
"Завтра будет больше о деэскалационных шагах, об энергетике, о Черном море, еще раз об обмене и о трехсторонней встрече на уровне лидеров, если это возможно", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, ранее руководитель ОП Кирилл Буданов заявил, что Украина во время переговоров с США и Россией в Абу-Даби планирует уделить большое внимание обсуждению гуманитарного трека. Он отметил необходимость интенсифицировать обмены пленными.
Источники РБК-Украина сообщили, что одной из тем обсуждений стала возможность большого обмена пленными между Украиной и РФ.
Обо всем, что известно о трехсторонних переговорах в Абу-Даби - читайте в материале РБК-Украина.