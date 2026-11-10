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Зеленский: Украина и РФ обсуждали возможность обмена "1000 на 1000" или "1500 на 1500"

22:56 10.11.2026 Вт
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)

Украина и Россия обсуждают масштабный обмен пленными по формуле "1000 на 1000" или "1500 на 1500". Этот вопрос поднимут представители США во время поездки в страну-агрессор.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с медиа.

"Про Абу-Даби, мы проговаривали с командой, завтра главный у них день, сегодня возможность обмена, хотят сделать 1000 на 1000, может, 1500 на 1500. Какой-нибудь большой обмен, с этой аджендой поедут американцы в Россию", - отметил он.

Глава государства рассказал, что во время переговоров со стороны россиян поднимался вопрос территорий, а также вопрос уровня лидеров.

"Завтра будет больше о деэскалационных шагах, об энергетике, о Черном море, еще раз об обмене и о трехсторонней встрече на уровне лидеров, если это возможно", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее руководитель ОП Кирилл Буданов заявил, что Украина во время переговоров с США и Россией в Абу-Даби планирует уделить большое внимание обсуждению гуманитарного трека. Он отметил необходимость интенсифицировать обмены пленными.

Источники РБК-Украина сообщили, что одной из тем обсуждений стала возможность большого обмена пленными между Украиной и РФ.

Обо всем, что известно о трехсторонних переговорах в Абу-Даби - читайте в материале РБК-Украина.

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