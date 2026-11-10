Зеленский: Украина и РФ обсуждали возможность обмена "1000 на 1000" или "1500 на 1500"

"Про Абу-Даби, мы проговаривали с командой, завтра главный у них день, сегодня возможность обмена, хотят сделать 1000 на 1000, может, 1500 на 1500. Какой-нибудь большой обмен, с этой аджендой поедут американцы в Россию", - отметил он.

Глава государства рассказал, что во время переговоров со стороны россиян поднимался вопрос территорий, а также вопрос уровня лидеров.

"Завтра будет больше о деэскалационных шагах, об энергетике, о Черном море, еще раз об обмене и о трехсторонней встрече на уровне лидеров, если это возможно", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее руководитель ОП Кирилл Буданов заявил, что Украина во время переговоров с США и Россией в Абу-Даби планирует уделить большое внимание обсуждению гуманитарного трека. Он отметил необходимость интенсифицировать обмены пленными.