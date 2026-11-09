Украина уделит большое внимание на переговорах в Абу-Даби обменам пленными, - Буданов
В ходе переговоров с США и Россией в Абу-Даби Украина планирует уделить большое внимание обсуждению гуманитарного трека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя ОП Кирилла Буданова.
"Направляюсь в Абу-Даби в составе украинской делегации для участия в переговорах. Важно, что дипломатический процесс продолжается", - отметил он.
Буданов подчеркнул, что "Украина как никто другой стремится к скорейшему окончанию" войны. Он также выразил надежду на конструктивный диалог.
"Большое внимание планируем уделить гуманитарному треку. Нужно интенсифицировать обмены пленными. Рассчитываю, что диалог в ОАЭ даст практический результат и мы сможем договориться о последующих этапах возвращения наших людей домой", - заявил руководитель ОП.
Кроме того, он поблагодарил спецпредставителей президента США Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа за "личные усилия в переговорном процессе".
Напомним, по данным The New York Times, переговоры между Украиной и Россией при посредничестве США должны возобновиться 10 ноября в Абу-Даби, но вопрос прекращения огня обсуждаться не будет.
Отметим, Джаред Кушнер сообщил, что перед началом мирных переговоров в Абу-Даби США собирают на отдельную встречу партнеров по НАТО, а также представителей ЕС и Украины. Стороны должны обсудить архитектуру безопасности после войны.