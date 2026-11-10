Зеленський: Україна і РФ обговорювали можливість обміну "1000 на 1000" або "1500 на 1500"

"Про Абу-Дабі, ми проговорювали з командою, завтра головний у них день, сьогодні можливість обміну, хочуть зробити 1000 на 1000, може, 1500 на 1500. Якийсь великий обмін, з цією аджендою поїдуть американці в Росію", - зазначив він.

Глава держави розповів, що під час переговорів з боку росіян підіймалось питання територій, а також питання рівня лідерів.

"Завтра буде більше про деескалаційні кроки, про енергетику, про Чорне море, ще раз про обмін і про тристоронню зустріч на рівні лідерів, якщо це можливо", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, раніше керівник ОП Кирило Буданов заявив, що Україна під час переговорів зі США та Росією в Абу-Дабі планує приділити велику увагу обговоренню гуманітарного треку. Він наголосив на необхідності інтенсифікувати обміни полоненими.