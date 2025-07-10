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Зеленский: Украина борется за возвращение своих детей, Запад должен поддержать это

Четверг 10 июля 2025 15:57
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Зеленский: Украина борется за возвращение своих детей, Запад должен поддержать это Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина постоянно борется и работает над вопросом о возвращении похищенных Российской Федерацией (РФ) детей. Киев рассчитывает на поддержку Запада в этом направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского во время брифинга с премьер-министром Италии Джорджией Мелони.

Вопрос возвращения детей

Как отметил президент, речь идет о тысячах несовершеннолетних, которых нужно вернуть к родным, прежде чем их не научат ненависти к Украине и Европе.

"Мы видим, какая пропаганда в России, мы видим, какие у них принципы, какие их и ценности. Должны бороться за наших детей. Это важно. Мы очень рассчитываем на дальнейшую поддержку в этом направлении", - добавил он.

Спецтрибунал для России

Также Зеленский напомнил, что недавно Украина и Совет Европы подписали соглашение о создании специального трибунала для привлечения России к ответственности. К инициативе присоединились около 40 стран.

Он добавил, что теперь важно обеспечить политическую поддержку инициативе в каждой из стран, чтобы достичь практического запуска работы трибунала.

"Это не короткий путь, который мы имели, но мы очень хотели, чтобы вы нас поддержали", - заявил Зеленский.

Похищение украинских детей Россией

С начала полномасштабного вторжения Россия вывозила украинских детей с временно оккупированных территорий. Часть из них незаконно усыновляют в России, пытаясь полностью оторвать от украинских корней.

В 2023-м Гаага выдала ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Недавно в американском Конгрессе представили резолюцию с осуждением похищения и насильственного перемещения украинских детей со стороны страны-террориста РФ.

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