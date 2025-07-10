Зеленский: Украина борется за возвращение своих детей, Запад должен поддержать это

Украина постоянно борется и работает над вопросом о возвращении похищенных Российской Федерацией (РФ) детей. Киев рассчитывает на поддержку Запада в этом направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского во время брифинга с премьер-министром Италии Джорджией Мелони.

Вопрос возвращения детей

Как отметил президент, речь идет о тысячах несовершеннолетних, которых нужно вернуть к родным, прежде чем их не научат ненависти к Украине и Европе.

"Мы видим, какая пропаганда в России, мы видим, какие у них принципы, какие их и ценности. Должны бороться за наших детей. Это важно. Мы очень рассчитываем на дальнейшую поддержку в этом направлении", - добавил он.

Спецтрибунал для России

Также Зеленский напомнил, что недавно Украина и Совет Европы подписали соглашение о создании специального трибунала для привлечения России к ответственности. К инициативе присоединились около 40 стран.

Он добавил, что теперь важно обеспечить политическую поддержку инициативе в каждой из стран, чтобы достичь практического запуска работы трибунала.

"Это не короткий путь, который мы имели, но мы очень хотели, чтобы вы нас поддержали", - заявил Зеленский.