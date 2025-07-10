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Зеленський: Україна бореться за повернення своїх дітей, Захід повинен підтримати це

Четвер 10 липня 2025 15:57
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Зеленський: Україна бореться за повернення своїх дітей, Захід повинен підтримати це Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україна постійно працює над питанням щодо повернення викрадених Російською Федерацією (РФ) дітей. Київ розраховує на підтримку Заходу в цьому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського під час брифінгу з прем'єр-міністром Італії Джорджію Мелоні.

Питання повернення дітей

Як відзначив президент, мова йде про тисячі неповнолітніх, яких потрібно повернути до рідних, перш ніж їх не навчать ненависті до України і Європи.

"Ми бачимо, яка пропаганда в Росії, ми бачимо, які в них принципи, які їх і цінності. Маємо боротися за наших дітей. Це важливо. Ми дуже розраховуємо на подальшу підтримку в цьому напрямку", - додав він.

Спецтрибунал для Росії

Також Зеленський нагадав, що нещодавно Україна та Рада Європи підписали угоду про створення спеціального трибуналу для притягнення Росії до відповідальності за розв'язану війну. До ініціативи приєдналися близько 40 країн.

Він додав, що відтепер важливо забезпечити політичну підтримку ініціативі в кожній з країн, аби досягти практичного запуску роботи трибуналу.

"Це не короткий шлях, який ми мали, але ми дуже хотіли, щоб ви нас підтримали", - заявив Зеленський.

Викрадення українських дітей Росією

З початку повномасштабного вторгнення Росія вивозила українських дітей із тимчасово окупованих територій. Частину з них незаконно усиновлюють у Росії, намагаючись повністю відірвати від українського коріння.

У 2023-му Гаага видала ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Нещодавно в американському Конгресі представили резолюцію із засудженням викрадення та насильницького переміщення українських дітей з боку країни-терориста РФ.

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Війна в Україні Володимир Зеленський
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