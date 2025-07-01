В Конгрессе требуют от РФ вернуть похищенных украинских детей

В Конгрессе США представлена резолюция, осуждающая похищение и насильственное перемещение украинских детей со стороны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное сообщение Комитета по вопросам иностранных дел Палаты представителей США.

Двухпартийную резолюцию представили конгрессмены Грегори Микс и Майкл Маккол. Она осуждает похищение и насильственное перемещение украинских детей со стороны РФ и призывает вернуть их до момента заключения какого-либо мирного соглашения.

"Путин - военный преступник, и под его руководством российские военные жестоко похитили и незаконно депортировали десятки тысяч украинских детей с их родины. Эти преступления не являются единичными случаями, они являются прямым следствием войны, которую Путин развязал по собственному выбору", - отметил конгрессмен Микс.

Он также убежден, что Соединенные Штаты должны осудить эти неприемлемые действия России и требовать немедленного возвращения каждого похищенного ребенка.

Конгрессмен Маккол, в свою очередь, отметил, что с начала полномасштабной войны, только по официальным данным Россия принудительно переместила не менее 19 500 украинских детей. По некоторым другим оценкам указывают на 200 тысяч похищенных детей.

"Этих детей лишили национальной идентичности, усыновили в российские семьи, они подвергаются идеологическому влиянию Кремля. Массовое похищение детей Россией - это откровенное преступление. США должны проявить моральное лидерство и требовать возвращения каждого ребенка в его семью в Украине до достижения мира", - подчеркнул он.

Аналогичную резолюцию в Сенате внесли сенатор-республиканец Чак Грассли и сенатор-демократ Эми Клобучар.