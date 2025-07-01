В Конгрессе требуют от РФ вернуть похищенных украинских детей
В Конгрессе США представлена резолюция, осуждающая похищение и насильственное перемещение украинских детей со стороны России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное сообщение Комитета по вопросам иностранных дел Палаты представителей США.
Двухпартийную резолюцию представили конгрессмены Грегори Микс и Майкл Маккол. Она осуждает похищение и насильственное перемещение украинских детей со стороны РФ и призывает вернуть их до момента заключения какого-либо мирного соглашения.
"Путин - военный преступник, и под его руководством российские военные жестоко похитили и незаконно депортировали десятки тысяч украинских детей с их родины. Эти преступления не являются единичными случаями, они являются прямым следствием войны, которую Путин развязал по собственному выбору", - отметил конгрессмен Микс.
Он также убежден, что Соединенные Штаты должны осудить эти неприемлемые действия России и требовать немедленного возвращения каждого похищенного ребенка.
Конгрессмен Маккол, в свою очередь, отметил, что с начала полномасштабной войны, только по официальным данным Россия принудительно переместила не менее 19 500 украинских детей. По некоторым другим оценкам указывают на 200 тысяч похищенных детей.
"Этих детей лишили национальной идентичности, усыновили в российские семьи, они подвергаются идеологическому влиянию Кремля. Массовое похищение детей Россией - это откровенное преступление. США должны проявить моральное лидерство и требовать возвращения каждого ребенка в его семью в Украине до достижения мира", - подчеркнул он.
Аналогичную резолюцию в Сенате внесли сенатор-республиканец Чак Грассли и сенатор-демократ Эми Клобучар.
Похищение украинских детей Россией
По состоянию на 16 апреля 2024 года украинская сторона задокументировала не менее 19 546 случаев незаконной депортации или насильственного перемещения украинских детей в Россию, Беларусь со временно оккупированных территорий.
Эти акты сопровождаются попытками стирания национальной идентичности детей через изменение имен, языка и гражданства. При содействии международных партнеров, Украине удалось вернуть только 1274 ребенка.
Согласно Отчету Госдепартамента США по вопросам торговли людьми за 2024 год, Россия признана страной, которая осуществляет вербовку или использование детей в вооруженных конфликтах, проводит государственную политику или системную практику торговли людьми и является одним из крупнейших центров торговли людьми в мире.
Добавим, что недавно при обсуждении обмена пленными, российская сторона предлагала обменивать похищенных украинских детей на своих военных.
К слову, на днях в Украину вернули нескольких подростков со временно оккупированных территорий. Операция была проведена в рамках инициативы президента Зеленского Bring Kids Back UA.
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