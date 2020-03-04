Зеленський: в Україні багато хто не готовий до другого етапу медреформи

В Україні багато хто не готовий до другого етапу медичної реформи, яка має стартувати з 1 квітня 2020 року. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час позачергового засідання Верховної ради України, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, "люди бояться закриття лікарень".

"Є великі питання до тарифів медобладнання та дуже велике питання до кадрів", - заявив Зеленський.

Зазначимо, з 1 квітня 2020 року в Україні запрацює програма медичних гарантій для населення. Фінансування послуг буде здійснюватися через Національну службу здоров'я України.

Раніше повідомлялося, що для аналізу медичної реформи у президента України формують колегію лікарів.

Раніше уряд затвердив план розвитку екстреної медицини в Україні. Згідно з ним, протягом 2020 року планується обладнати 200 приймальних відділень для екстреної медицини.