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Уряд затвердив план розвитку екстреної медицини в Україні

Новини » Політика     29.01.2020 - 12:28
Уряд затвердив план розвитку екстреної медицини в Україні
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Цього року планується обладнати 200 приймальних відділень для екстреної медицини

Кабінет міністрів України затвердив план реалізації Концепції розвитку системи екстреної медичної допомоги. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

За його словами, затверджений план передбачає введення нового алгоритму догоспітального розподілу викликів екстреної допомоги. При цьому необхідно вдосконалити діяльність диспетчерських служб. Також план пропонує нову модель розподілу обов'язків у бригаді екстреної допомоги та впровадження сучасних стандартів надання допомоги пацієнтам у невідкладних станах.

Гончарук додав, що протягом 2020 року планується обладнати 200 приймальних відділень для екстреної медицини.

Фото: розпорядження Кабміну

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька повідомила, що другий етап медичної реформи почнеться 1 квітня 2020 року.

Також з 1 квітня 2020 року в Україні запрацює програма медичних гарантій для населення. Фінансування послуг буде здійснюватися через Національну службу здоров'я України.

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