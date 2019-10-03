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Трамп використовував Пенса для тиску на Зеленського, - WP

Новини » Політика    03.10.2019 - 10:22
Трамп використовував Пенса для тиску на Зеленського, - WP
Фото: Майк Пенс (flickr.com/whitehouse)

Пенс також був присутній під час телефонної розмови президентів

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп використовував віце-президента Майка Пенса для тиску на українського лідера Володимира Зеленського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Як повідомляють джерела видання, окрім того, що Трамп особисто заборонив Пенсу їхати в Київ на інавгурацію Зеленського, глава Білого дому неодноразово використовував віце-президента для тиску на президента України.

Так, через місяць після інавгурації Трамп дав доручення Пенсу повідомити Зеленського про затримку фінансової допомоги від Вашингтону в разі відсутності більш агресивних дій проти корупції. Тоді, як стверджують чиновники, українська влада розуміла, що мова йде про розслідування щодо Хантера Байдена.

Крім того, джерела стверджують, що Пенс був присутній під час липневої телефонної розмови президентів США та України. Віце-президент повинен був впродовж декілької годин отримати доступ до розшифровки стенограми.

Також чиновники розповіли, що вирушивши на зустріч з Зеленським до Варшави Пенс не був повністю ознайомлений зі стенограмою телефонної розмови. У Варшаві Пенс повідомив українському президенту про те, що Вашингтон не виділить фінансову допомогу через слабкі зусилля країни щодо боротьби з корупцією.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп особисто розпорядився, щоб віце-президент Майк Пенс скасував запланований візит в Україну на інавгурацію Володимира Зеленського. Тоді замість віце-президента американську делегацію очолив міністр енергетики Рік Перрі.

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