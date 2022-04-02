Не підпишемо документ із правом вето для РФ, – Арахамія про мирний договір
Голова делегації на переговорах із Росією Давид Арахамія озвучив головну вимогу до гарантій безпеки України після завершення війни.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал нардепа.
"Ми не будемо підписувати жодного документа, де РФ матиме право ветувати своїм голосом рішення. Для нас це категорично неприйнятно. Взагалі не треба тоді обговорювати якісь гарантії безпеки, бо РФ зможе заблокувати їх у будь-який момент", – заявив Арахамія.
За його словами, зараз українська делегація наводить росіянам логічні аргументи проти права вето. У фінальному раунді перемовин, на переконання нардепа, сторони вийдуть на спільну позицію, "інакше ми нічого підписувати взагалі не будемо".
"Ми проговорюємо з ними інший формат – у нас є мирний договір з РФ, але гарантію безпеки надають інші країни. Звичайно ж, РФ не може блокувати такий процес. Це закладається в механізмах активації цих гарантій", – пояснив Арахамія.
До слова, керівник делегації назвав два варіанти розвитку подій у випадку відмови від позаблокового статусу на референдумі.
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