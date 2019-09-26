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США допомагатимуть Зеленському боротися з корупцією, - Помпео

Новини » Політика    26.09.2019 - 20:59
США допомагатимуть Зеленському боротися з корупцією, - Помпео
Фото: Майк Помпео (Win McNamee/Getty Images)

Вашингтон хоче зміцнити відносини з Україною

Сполучені Штати Америки мають намір допомагати президенту України Володимиру Зеленському в боротьбі з корупцією в країні. Про це заявив держсекретар США Майк Помпео під час прес-конференції в Нью-Йорку.

За словами Помпео, в Білому домі намагають зміцнити відносини з Києвом, щоб допомогти в боротьбі з корупцією. США намагаються використати будь-які можливості для покращення стосунків з Україною.

"Кожна з дій, яка була вжита чиновниками Держдепартаменту, була в повній мірі прийнятною і відповідала меті, яка поставлена перед нами. Ми намагалися використовувати цю можливість, щоб створити кращі відносини між США і Україною, скористатися наявними можливостями, щоб зміцнити наші відносини, щоб допомогти покласти край корупції в Україні. Сподіваюся ми зможемо допомогти йому (Зеленському - ред.) домогтися цього", - наголосив він коментуючи скандал довкола телефонної розмови президентів України та США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський обговорив з главою Білого дому Дональдом Трампом питання подолання корупції в Україні. Також лідери держав обговорили енергетичну безпеку, реформи та ситуацію в Криму та на Донбасі.

Крім того, під час зустрічі з Трампом Зеленський заявив, що Україна потребує не допомоги, а справжньої підтримки Сполучених Штатів. Український президент наголосив, що тільки разом з США та ЄС можна припинити війну в Україні.

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Новини України Володимир ЗеленськийкоррупцияМайк Помпео
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