Зеленський про загрозу заворушень в Україні: "сюрпризи" можуть бути, але ми готові

Президент України Володимир Зеленський відповів, чи можливі заворушення всередині країни. За його словами, "сюрпризи" такі можуть бути у будь-який момент.

За його словами, Україна розраховує на свої сили.

"Ми з вами розуміємо, що "сюрпризи" такі можуть бути у будь-який момент. Такі речі можуть бути без попереджень. Готові до будь-яких кроків з будь-якої сторони та з будь-яких кордонів", - заявив він.