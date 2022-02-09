Нагнітати без збройної сили. Кулеба назвав базовий сценарій РФ по Україні
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав базовий сценарій Російської Федерації по Україні. Він вважає, що Москва намагається дестабілізувати ситуацію без застосування збройної сили.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.
За його словами, базовий сценарій України в нинішніх умовах - змусити Росію знизити напруженість, відвести війська від кордону і з тимчасово окупованих територій, а також розблокувати роботу Тристоронньої контактної групи.
"Базовий сценарій Росії зараз - навпаки, нагнітання ситуації з метою дестабілізації України. Тобто для них ідеально це дестабілізувати ситуацію в Україні, не вдаючись до збройної сили знову, а тільки погрожуючи її застосуванням проти України", - зазначив Кулеба.
Нагадаємо, раніше МЗС Росії висунуло умови для деескалації ситуації на кордоні з Україною, серед вимог - виведення іноземних військових інструкторів і озброєнь, а також відмова від навчань з НАТО.
Українська сторона наполягає на тому, що першим кроком до деескалації має бути відведення російських військ.