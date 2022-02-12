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МЗС про ситуацію навколо України: ЗСУ готові давати відсіч, критично важливо зберігати спокій

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Київ, Субота 12 лютого 2022 11:37
МЗС про ситуацію навколо України: ЗСУ готові давати відсіч, критично важливо зберігати спокій Фото: ЗСУ готові давати відсіч (Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

У Міністерстві закордонних справ України зробили заяву щодо заходів із протидії агресивним діям Росії. У МЗС заявили, що критично важливо зберігати спокій, консолідуватися всередині країни.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву МЗС.

У заяві говориться, що армія та дипломатія роблять все, щоб Україна залишалась стійкою та готовою до різних сценаріїв розвитку подій.

"Комплексний пакет стримування Росії, запропонований партнерам Україною в листопаді 2021 року, став ефективним інструментом протидії агресивній політиці Кремля і зараз наша держава має сильну позицію завдяки скоординованим дипломатичним контактам на всіх рівнях, завершенню підготовки в США та ЄС жорстких санкцій, постачанням зброї та наданій макрофінансовій допомозі", - йдеться у заяві.

У міністерстві заявили, що ЗСУ постійно відстежують розвиток подій і готові давати відсіч будь-яким посяганням на територіальну цілісність та суверенітет України.

"Нині критично важливо зберігати спокій, консолідуватися всередині країни, уникати дій, що розхитують стабільність та сіють паніку", - йдеться у заяві.

Українська дипломатія цілодобово перебуває на зв’язку з усіма ключовими партнерам, оперативно отримує необхідну безпекову інформацію, що дозволяє вживати своєчасні дії, додали в МЗС.

Нагадаємо, у Білому домі вчора заявили, що Росія може розпочати вторгнення в Україну під час Олімпіади.

Зазначимо, Associated Press писало, що США планують евакуювати посольство в Україні.

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МЗС про ситуацію навколо України: ЗСУ готові давати відсіч, критично важливо зберігати спокій
МЗС про ситуацію навколо України: ЗСУ готові давати відсіч, критично важливо зберігати спокій
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